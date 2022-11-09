«Кажется, это — судьба». Оливер Кан — о матчах «Баварии» с «ПСЖ» в 1/8 ЛЧ

Генеральный директор мюнхенской «Баварии» Оливер Кан прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов для своего клуба. В соперники мюнхенцам достался «Пари Сен-Жермен».

«ПСЖ» — это команда с очень сбалансированной атакой, центром поля и защитой, в которой, как и у нас, выступают опытные игроки мирового класса.



«ПСЖ» и «Бавария» — клубы с вершины европейского футбола. Кажется, это — судьба. Нас ждут матчи, в которых сойдутся лучшие игроки мира. Но до противостояния в 1/8 ещё долго, так что трудно сказать, как оно сложится», — приводит слова Кана журналист Адриан Гренье на своей страничке в «Твиттере».

Напомним, матчи 1/8 финала Лиги чемпионов пройдут в феврале этого года.

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