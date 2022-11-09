Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо высказался о возможной игре за сборную России

Бразильский полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Клаудиньо рассказал о возможности выступлений за сборную России по футболу.
«Прямо сейчас мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная России пока не выступает ни в одном официальном турнире. Так что я не вижу ни одной причины, по которой сборная России решила бы вызвать меня в свой состав. Поэтому сейчас об этом я не думаю», — сказал Клаудиньо в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Ранее стало известно, что Клаудиньо вместе с соотечественником и одноклубником Малкомом начали процедуру получения российского гражданства. По слухам, бразильские футболисты смогут выступать за сборную России.
Полное интервью с Клаудиньо читайте на «Чемпионате»:
В «Зените» скандал, а Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24.
- 9 ноября 2022
-
11:20
-
11:20
-
11:09
-
10:59
-
10:48
-
10:45
-
10:34
-
10:10
-
09:55
-
09:45
-
09:40
-
09:34
-
09:23
-
09:15
-
09:15
-
08:59
-
08:50
-
08:46
-
08:40
-
08:15
-
08:10
-
08:00
-
07:49
-
07:47
-
07:24
-
07:11
-
06:55
-
06:41
-
06:20
-
06:00
-
05:59
-
05:17
-
05:02
-
04:51
-
04:40