Барриос из «Зенита» и Карраскаль из ЦСКА в составе сборной Колумбии на товарищеский матч

Сборная Колумбии по футболу на своём официальном сайте объявила состав на товарищеский матч с командой Парагвая, который состоится 19 ноября.

В состав национальной команды вошли полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Вильмар Барриос и игрок московского ЦСКА Хорхе Карраскаль.

Помимо футболистов Российской Премьер-Лиги, также можно выделить 36-летнего нападающего «Райо Вальекано» Радамеля Фалькао, защитника лондонского «Тоттенхэма» Давинсона Санчеса и полузащитника греческого «Олимпиакоса» Хамеса Родригеса. Всего в списке 21 футболист.

Сборная Колумбии не сыграет на чемпионате мира 2022 года в Катаре. Сборная не смогла пройти отбор в Южной Америке и пропустит мундиаль впервые с 2010 года. На прошлом чемпионате мира 2018 года в России Колумбия дошла до 1/8 финала.

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