Аршавин: думаю, Кокорин поиграет ещё 2-3 года и завершит карьеру, не реализовав талант

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Андрей Аршавин оценил игру нападающего Александра Кокорина за «Арис» Лимасол и заявил, что российский футболист завершит карьеру через два-три года.

«Кокорин нашёл свою команду на Кипре? Думаю, игра на Кипре – это был не предел мечтаний Саши. Просто так сложились обстоятельства, что ему пришлось туда уехать. Но он молодец, что хоть стал играть в футбол, забивать голы, а не только тренироваться. Для него это хорошо. Но если мы берём глобально, то, к сожалению, Саша не реализовал тот свой талант, который у него был. То, что он хороший игрок, – всем понятно, особенно тем, кто его видел в футболе и встречался с ним лично. Думаю, ещё два-три года поиграет и завершит свою карьеру, к сожалению, не реализовав то, что он мог.

Почему не получилось в «Фиорентине»? Я не знаю. Если бы он там играл, прошло бы какое-то время и что-то пошло не так, или, наоборот, всё бы пошло так… А тут просто человека взяли, и он не играл.

Сможет ли «Арис» выкупить Кокорина? Смотря за сколько. Просто я не понимаю, о каких суммах идёт речь», — приводит слова Аршавина «Спорт день за днём».

Кокорин перешёл в кипрский «Арис» Лимасол на правах аренды из «Фиорентины». Россиянин сыграл в девяти матчах, в которых забил четыре гола и сделал три голевые передачи.

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