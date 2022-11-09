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Пике повторил антирекорд «Барселоны» по количеству красных карточек за карьеру

Пике повторил антирекорд «Барселоны» по количеству красных карточек за карьеру
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Защитник «Барселоны» Жерар Пике был удалён в перерыве матча 14-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:1).

35-летний защитник получил красную карточку, не выходя на поле. Этот матч стал последним для Пике за «Барсу».

Для футболиста эта красная стала 11-й за сине-гранатовых в карьере. Пике повторил антирекорд клуба, который ранее принадлежал Христо Стоичкову. На третьем месте по удалениям в истории «Барсы» — Хосеп Гвардиола (девять красных карточек).

Отметим, что Пике получил красную карточку за оскорбления арбитра матча «Барселоны» и «Осасуны» — Хесуса Хиля Мансано — в подтрибунном помещении.

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