Пике повторил антирекорд «Барселоны» по количеству красных карточек за карьеру

Защитник «Барселоны» Жерар Пике был удалён в перерыве матча 14-го тура испанской Примеры с «Осасуной» (2:1).
35-летний защитник получил красную карточку, не выходя на поле. Этот матч стал последним для Пике за «Барсу».
Для футболиста эта красная стала 11-й за сине-гранатовых в карьере. Пике повторил антирекорд клуба, который ранее принадлежал Христо Стоичкову. На третьем месте по удалениям в истории «Барсы» — Хосеп Гвардиола (девять красных карточек).
Отметим, что Пике получил красную карточку за оскорбления арбитра матча «Барселоны» и «Осасуны» — Хесуса Хиля Мансано — в подтрибунном помещении.
«Барселона» в меньшинстве вырвала победу в матче с «Осасуной»:
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