Рис Джеймс рассказал о восстановлении после травмы

Защитник «Челси» и сборной Англии Рис Джеймс рассказал о своих эмоциях после того, как получил травму и потерял шансы сыграть на чемпионате мира.

«В момент, когда травмировал своё колено, я понял, что, скорее всего, не успею восстановиться к чемпионату мира, но я всегда знал, что моё восстановление к мундиалю может случиться. Я работал так, как не работал никогда в жизни, чтобы пройти трудный путь и помочь команде. Я осознаю, что рисковал пропустить матчи и сборной, и клуба, но это был единственный вариант. Удачи на турнире, парни. Я скоро вернусь. Берегите себя», — написал Джеймс в своей социальной сети.

Англия и Германия устроили голевое пиршество в матче Лиги наций:

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