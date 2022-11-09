Мартинес сообщил, при каких условиях Лукаку не будет вызван в сборную Бельгии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес сообщил, будет ли вызван на чемпионат мира по футболу травмированный форвард Ромелу Лукаку.



«Решение будет принято непосредственно перед тем, как мы объявим состав. Оно будет касаться трёх матчей группового этапа. Если он будет доступен для участия в одной из встреч, тогда он тот, кого мы хотим видеть в нашей команде. Если Лукаку не сможет, то он не будет вызван.



Мы видим признаки улучшения его состояния, но мы подождём до самого объявления, чтобы дать нам больше времени. Мы должны оценить его здоровье, чтобы определить сроки его выздоровления. Если он будет в форме к 1 декабря, то будет с нами», — приводит слова Мартинеса Goal.



На групповом этапе бельгийцы сыграют со сборными Канады (23 ноября), Марокко (27 ноября) и Хорватией (1 декабря).

Стадион «Эдьюкейшн Сити» в преддверии ЧМ по футболу — 2022: