Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мартинес сообщил, при каких условиях Лукаку не будет вызван в сборную Бельгии на ЧМ-2022

Мартинес сообщил, при каких условиях Лукаку не будет вызван в сборную Бельгии на ЧМ-2022
Комментарии

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес сообщил, будет ли вызван на чемпионат мира по футболу травмированный форвард Ромелу Лукаку.

«Решение будет принято непосредственно перед тем, как мы объявим состав. Оно будет касаться трёх матчей группового этапа. Если он будет доступен для участия в одной из встреч, тогда он тот, кого мы хотим видеть в нашей команде. Если Лукаку не сможет, то он не будет вызван.

Мы видим признаки улучшения его состояния, но мы подождём до самого объявления, чтобы дать нам больше времени. Мы должны оценить его здоровье, чтобы определить сроки его выздоровления. Если он будет в форме к 1 декабря, то будет с нами», — приводит слова Мартинеса Goal.

На групповом этапе бельгийцы сыграют со сборными Канады (23 ноября), Марокко (27 ноября) и Хорватией (1 декабря).

Франция объявила состав на ЧМ-2022! Кто поедет защищать титул в Катар? LIVE Франция объявила состав на ЧМ-2022! Кто поедет защищать титул в Катар? LIVE

Стадион «Эдьюкейшн Сити» в преддверии ЧМ по футболу — 2022:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022