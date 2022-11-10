Форвард «Интера» Джеко: годы ничего не значат, всё показывается на поле

Нападающий миланского «Интера» Эдин Джеко высказался после матча 14-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором его команда одержала разгромную волевую победу над «Болоньей» со счётом 6:1.
Команда Симоне Индзаги пропустила уже в середине первой половины встречи, однако ещё до перерыва смогла выйти вперёд в этом противостоянии, а в итоге игра завершилась её уверенной победой.
Автор одного из голов «нерадзурри» Эдин Джеко стал вторым в плане возраста автором мяча в футболке миланцев в Серии А (36 лет 233 дня), уступая по этому показателю лишь Синише Михайловичу (37 лет 47 дней). Босниец считает, что его возраст значения не имеет.
«Годы ничего не значат, всё показывается на поле. Я думаю, что по-прежнему показываю всё на поле. Чем больше голов, тем больше радости», — цитирует Джеко fcinter1908.it.
В нынешнем сезоне Эдин принял участие в 20 матчах во всех турнирах за миланский клуб, забил семь голов и отдал четыре результативные передачи.
Джеко прибыл в Милан перед трансфером в «Интер». Видеоролик:
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