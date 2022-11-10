Сборная Бельгии объявила состав на ЧМ-2022 в Катаре

Сборная Бельгии объявила свою заявку на предстоящий чемпионат мира — 2022 в Катаре. Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Решение проводить мундиаль зимой обусловлено чрезмерной жарой в Катаре летом.

Состав сборной Бельгии на ЧМ-2022:

Вратари: Тибо Куртуа («Реал»), Симон Миньоле («Брюгге»), Коэн Кастельс («Вольфсбург»).

Защитники: Тоби Алдервейрелд («Антверпен»), Ян Вертонген («Бенфика»), Зено Дебаст («Андерлехт»), Ваут Фас («Лестер»), Артур Теате («Ренн»), Тимоти Кастань («Лестер Сити»), Тома Менье («Боруссия» Дортмунд).



Полузащитники: Янник Карраско («Атлетико»), Кевин Де Брёйне («Манчестер Сити»), Юри Тилеманс («Лестер Сити»), Ханс Ванакен («Брюгге»), Аксель Витсель («Боруссия» Дортмунд), Эден Азар («Реал»), Торган Азар («Боруссия» Дортмунд), Леандро Троссард («Брайтон»), Леандер Дендонкер («Астон Вилла»), Амаду Онана («Эвертон»).



Нападающие: Ромелу Лукаку («Интер»), Дрис Мертенс («Галатасарай»), Шарль Де Кетеларе («Милан»), Жереми Доку («Ренн»), Миши Батшуайи («Фенербахче»), Луа Опенда («Ланс»).

Стадион «Рас-Абу-Абуд» будет доемнотирован после ЧМ-2022: