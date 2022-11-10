Нападающий «Брентфорда» Айван Тони не будет вызван Саутгейтом на чемпионат мира

Нападающий «Брентфорда» Айван Тони не попал в окончательную заявку сборной Англии на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщает The Telegraph.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт объявит окончательный состав национальной команды на чемпионат мира сегодня, 10 ноября.
Айван Тони впервые вызывался в сборную Англии в сентябре этого года на матчи Лиги наций.
Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в финале предыдущего турнира обыграла Хорватию (4:2). Соперниками англичан по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Саутгейта встретится со сборной Ирана 21 ноября.
Видео: Стадион «Эдьюкейшн Сити» в преддверии ЧМ по футболу — 2022
- 10 ноября 2022
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