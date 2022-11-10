Сборная Англии объявила окончательный состав на чемпионат мира в Катаре

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился с окончательным составом национальной команды на чемпионат мира 2022 года в Катаре. Об этом сообщила пресс-служба английской сборной.



Итоговая заявка сборной Англии:



Вратари: Джордан Пикфорд («Эвертон»), Ник Поуп («Ньюкасл Юнайтед»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»);



Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Люк Шоу, Гарри Магуайр (оба — «Манчестер Юнайтед»), Киран Триппьер («Ньюкасл Юнайтед»), Джон Стоунз, Кайл Уолкер (оба — «Манчестер Сити»), Конор Коуди («Эвертон»), Эрик Дайер («Тоттенхэм Хотспур»), Бен Уайт («Арсенал»);



Полузащитники: Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Мэйсон Маунт, Конор Галлахер (оба — «Челси»), Калвин Филлипс («Манчестер Сити»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»), Деклан Райс («Вест Хэм Юнайтед»);



Нападающие: Фил Фоден, Джек Грилиш (оба — «Манчестер Сити»), Рахим Стерлинг («Челси»), Маркус Рашфорд («Манчестер Юнайтед»), Гарри Кейн («Тоттенхэм Хотспур»), Букайо Сака («Арсенал»), Каллум Уилсон («Ньюкасл Юнайтед»), Джеймс Мэддисон («Лестер Сити»).



Чемпионат мира 2022 года в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Соперниками англичан по группе В будут команды США, Ирана и Уэльса. В 1-м туре команда Саутгейта встретится со сборной Ирана. Матч пройдёт на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе 21 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.