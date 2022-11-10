Тарханов: Дзюба — хороший нападающий. Он бы мог помочь ЦСКА

Бывший главный тренер «Урала» и «Химок» Александр Тарханов прокомментировал слухи о возможном переходе нападающего Артёма Дзюбы в московский ЦСКА.
«Представить Дзюбу в ЦСКА можно, потому что он хороший нападающий. «Зениту» он не пригодился, но армейцам мог бы помочь. Правда, у них есть Чалов, Заболотный. На самом деле, мне кажется, что данную информацию распространил агент Артёма. Но я не знаю, насколько она правдива», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.
Ранее появилась информация о том, что армейский клуб рассматривал возможность подписания контракта с Дзюбой летом, однако нападающий перешёл в турецкий «Адана Демирспор». В ноябре Дзюба расторг контракт с новым клубом и сейчас находится в статусе свободного агента.
В «Зените» скандал, Дзюбу ждут в Москве. Инсайды и обзор тура РПЛ. Премьер-лига несправедливости #24:
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