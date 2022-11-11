Адиев: хотелось бы со сборной Казахстана попасть на праздник футбола – чемпионат Европы

Главный тренер национальной сборной Казахстана Магомед Адиев высказался о скором продлении контракта, а также о целях на отборочный турнир Евро-2024. Соперники его команды в квалификации – сборные Дании, Финляндии, Словении, Северной Ирландии и Сан-Марино.



«Продление контракта? Меня неправильно записали. Я сказал, что продолжу работу. Сейчас должен подписать контракт. Считаю, что с моей стороны будет немного неэтично, если я буду говорить. Хотел бы, чтобы сама федерация об этом объявила. Остались чисто технические детали. Думаю, что несколько дней, и я подпишу контракт на два года.



Задача сборной Казахстана на отбор Евро-2024 – как всегда, показывать конкурентноспособный футбол в нашей группе. С любым соперником, на выезде и дома. В каждой игре претендовать на победу, а в конце посмотрим, что из этого получится. Конечно же, хотелось бы попасть на праздник футбола – чемпионат Европы», – приводит слова Адиева «РБ Спорт».

Сборная Казахстана выиграла свою группу в Лиге наций УЕФА с Азербайджаном, Словакией и Беларусью, поднявшись в дивизион рангом выше. В шести матчах команда Магомеда Адиева одержала четыре победу, один раз сыграла вничью и потерпела одно поражение, забив восемь и пропустив шесть мячей.