Орлов: Кокорин явно так и не реализовал свой талант

Комментатор Геннадий Орлов считает, что 31-летний российский нападающий Александр Кокорин, выступающий на Кипре за «Арис» (Лимасол), так и не реализовал свой потенциал.

«Кокорин явно так и не реализовал свой талант. Он был очень способным. Об этом говорили и Капелло, и Хиддинк. Ему давали возможности, потому что он очень перспективен. Но формула состоявшегося футболиста — талант плюс умение талантливо тренироваться. Как это делает Роналду. Наверное, и Месси. Он ведь тоже в порядке, несмотря на возраст», — приводит слова Орлова Sport24.

Напомним, в нынешнем сезоне Кокорин принял участие в девяти встречах за «Арис» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Всего за карьеру Александр провёл 366 матчей, на его счету 105 голов и 46 голевых передач.

Первый гол Александра Кокорина за 655 дней.