Ультрас «Лацио» поддержали посла ЧМ, который назвал гомосексуализм психическим дефектом
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Фанаты «Лацио» поддержали посла чемпионата мира — 2022 Халида Салмана на фоне его высказывай о нетрадиционной сексуальной ориентации. Ранее бывший игрок сборной Катара, выступающий в роли амбассадора мундиаля, назвал гомосексуализм психическим дефектом. За это Салман получил уйму критики от толерантных болельщиков со всего мира.
Активные болельщики «Лацио» растянули на улицах Рима баннер с текстом: «Халид Салман, ультрас «Лацио» с тобой».
Отметим, что эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани в сентябре заявлял, что все болельщики будут приветствоваться без дискриминации во время чемпионата мира. Мундиаль в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.
Как сейчас используются арены ЧМ-2018?
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