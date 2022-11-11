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Ультрас «Лацио» поддержали посла ЧМ, который назвал гомосексуализм психическим дефектом

Ультрас «Лацио» поддержали посла ЧМ, который назвал гомосексуализм психическим дефектом
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Фанаты «Лацио» поддержали посла чемпионата мира — 2022 Халида Салмана на фоне его высказывай о нетрадиционной сексуальной ориентации. Ранее бывший игрок сборной Катара, выступающий в роли амбассадора мундиаля, назвал гомосексуализм психическим дефектом. За это Салман получил уйму критики от толерантных болельщиков со всего мира.

Активные болельщики «Лацио» растянули на улицах Рима баннер с текстом: «Халид Салман, ультрас «Лацио» с тобой».

Отметим, что эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль-Тани в сентябре заявлял, что все болельщики будут приветствоваться без дискриминации во время чемпионата мира. Мундиаль в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря 2022 года.

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