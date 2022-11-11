Израильтяне и палестинцы вместе летят в Катар. В ФИФА заявили об объединяющей силе футбола

Функционеры ФИФА встретились с представителями ведомств Израиля, чтобы согласовать совместные перелёты и посещения матчей ЧМ-2022 для израильтян и палестинцев. Напомним, государства конфликтуют между собой. Израиль не признаёт независимость Палестины, а Палестинская национальная администрация не признаёт право Израиля на существование в качестве еврейского государства.

Как информирует сайт ФИФА, прямые чартерные рейсы будут временно выполняться между аэропортом «Бен-Гурион» в Тель-Авиве (Израиль) и международным аэропортом «Хамад» в Дохе (Катар). Консульские услуги израильтянам будут предоставляться в Катаре через специальную частную международную туристическую компанию. Палестинцы будут иметь доступ к консульским услугам в посольстве Палестины в Дохе.

«Мы рады, что было достигнуто соглашение о том, чтобы израильские и палестинские болельщики вместе посещали Катар и посещали матчи чемпионата мира по футболу. Благодаря этому соглашению израильтяне и палестинцы смогут летать в Катар вместе и наслаждаться футболом. Я хотел бы поблагодарить наших израильских, палестинских и катарских коллег за помощь в этом.

Футбол обладает объединяющей силой, он стирает любые границы и способствует единству, как ничто другое. Чемпионат мира — это высший символ объединяющей силы футбола, и сегодняшнее историческое заявление обеспечивает платформу для улучшения отношений на Ближнем Востоке», — сказал президент ФИФА Джанни Инфантино.