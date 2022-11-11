«Челси» и «Ювентус» хотят подписать Хименеса из «Атлетико». Цена трансфера — € 40 млн

Защитник мадридского «Атлетико» Хосе Мария Хименес может сменить команду. Уругвайским футболистом интересуются «Челси», «Ювентус» и «Рома». Стоимость перехода оценивается в € 40 млн. Об этом сообщает Tuttomercatoweb.

27-летний Хименес выступает за «Атлетико» с апреля 2013 года. В 14 матчах нынешнего сезона защитник не отметился результативными действиями. Соглашение между сторонами истекает летом 2025 года.

Ранее стало известно о попадании Хосе Марии Хименеса в заявку сборной Уругвая на чемпионат мира в Катаре. Он пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Видеообзор. «Мальорка» — «Атлетико» М. Испанская Примера, 2022/2023. 14-й тур:

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