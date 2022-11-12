Гвардиола — о предстоящей игре с «Брентфордом»: не собираемся давать отдых игрокам сборных

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, что не планирует давать отдых игрокам национальных команд в последнем матче перед чемпионатом мира. «Горожане» встретятся с «Брентфордом» сегодня, 12 ноября.
«Мы не собираемся давать отдых игрокам национальных команд.
Запросы от федераций? Я не получал. Нет необходимости звонить мне. Мой совет — не звоните мне.
То, что я видел до сих пор, против «Челси» и «Фулхэма», где мы играли 10 против 11, самоотдача составляет 100%. Но это последняя игра. Поэтому большинство игроков после игры уезжают в свои сборные. Я почти уверен, что они пакуют свой багаж, и это опасная вещь.
Они должны оставаться здесь. Мы говорили об этом несколько раз за последние дни — ещё четыре дня, ещё три дня. Оставайся здесь, оставайся здесь. А после у тебя будет время подумать о национальной команде», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».
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