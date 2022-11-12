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Матч Кубка России «Ахмат» — «Динамо» пройдёт на стадионе имени Султана Билимханова

Матч Кубка России «Ахмат» — «Динамо» пройдёт на стадионе имени Султана Билимханова
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Матч 5-го тура группового этапа Кубка России, в котором встретятся грозненский «Ахмат» и московское «Динамо», пройдёт в Грозном на стадионе имени Султана Билимханова. Такое решение приняло Бюро исполкома Российского футбольного союза в связи с обращением «Ахмата». Причиной переноса является реконструкция футбольного поля стадиона «Ахмат-Арена», запланированная на ноябрь 2022 года. Об этом сообщил официальный сайт грозненского клуба.

Матч «Ахмата» с «Динамо» состоится 23 ноября. Начало встречи — в 16:00 мск. Бело-голубые возглавляют группу А. У команды Славиши Йокановича семь очков после четырёх проведённых матчей. «Ахмат» занимает второе место, набрав шесть очков. Ниже располагаются «Ростов» и «Оренбург».

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