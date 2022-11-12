Источник: Александр Кержаков мог возглавить молдавский «Шериф»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и испанской «Севильи» Александр Кержаков мог возглавить молдавский футбольный клуб «Шериф», сообщает Metaratings.ru.
По информации источника, «Шериф» Тирасполь был заинтересован в приглашении Кержакова на пост главного тренера, однако 39-летний россиянин ответил отказом. В конце октября «Шериф» отправил в отставку наставника Степана Томаса перед матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».
Кержаков работал главным тренером в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги, возглавляя футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». При Кержакове нижегородская команда заняла 11-е место в чемпионате России и смогла остаться в элитном дивизионе.
Ранее появилась информация, что Кержаков — один из главных претендентов на пост главного тренера «Сочи».
- 12 ноября 2022
-
14:12
-
14:03
-
13:58
-
13:49
-
13:41
-
13:34
-
13:30
-
13:15
-
12:51
-
12:36
-
12:33
-
12:18
-
12:11
-
12:01
-
11:47
-
11:37
-
11:32
-
11:25
-
11:15
-
11:09
-
11:05
-
10:58
-
10:53
-
10:49
-
10:48
-
10:38
-
10:33
-
10:28
-
10:08
-
10:05
-
09:44
-
09:30
-
09:29
-
09:22
-
09:15