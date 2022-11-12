Источник: Александр Кержаков мог возглавить молдавский «Шериф»

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и испанской «Севильи» Александр Кержаков мог возглавить молдавский футбольный клуб «Шериф», сообщает Metaratings.ru.

По информации источника, «Шериф» Тирасполь был заинтересован в приглашении Кержакова на пост главного тренера, однако 39-летний россиянин ответил отказом. В конце октября «Шериф» отправил в отставку наставника Степана Томаса перед матчем Лиги Европы с «Манчестер Юнайтед».

Кержаков работал главным тренером в прошлом сезоне Российской Премьер-Лиги, возглавляя футбольный клуб «Пари Нижний Новгород». При Кержакове нижегородская команда заняла 11-е место в чемпионате России и смогла остаться в элитном дивизионе.

Ранее появилась информация, что Кержаков — один из главных претендентов на пост главного тренера «Сочи».