Александр Кержаков отказался комментировать возможное назначение в «Сочи»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков высказался о своём вероятном назначении в «Сочи» на должность главного тренера команды.

«Я могу возглавить «Сочи»? Без комментариев», — сказал Кержаков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, ранее футбольный комментатор Константин Генич в видео на YouTube-канала Коммент.Шоу поделился информацией о том, что Кержаков в скором времени возглавит «Сочи». Последним местом работы Александра был «Пари Нижний Новгород», который он покинул в июне 2022 года.

В прошлом туре Российской Премьер-Лиги «Сочи» сыграл вничью со «Спартаком» — 1:1. В данный момент команда занимает девятое место турнирной таблицы, набрав по итогам 16 матчей 22 очка. В следующем туре команда встретится с подмосковными «Химками».