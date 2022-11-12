«Ростов» одержал победу в матче с «Крыльями Советов» в Самаре

В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Крылья Советов» и «Ростов». Команды играли на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. «Ростов» одержал победу со счётом 3:1. Встречу обслуживал главный судья Артём Любимов (Санкт-Петербург).
Счёт в матче на 29-й минуте открыл полузащитник гостей Данил Глебов с передачи Даниила Уткина. На 39-й минуте нападающий «Ростова» Дмитрий Полоз реализовал пенальти — 2:0. На 73-й минуте самарцы смогли отыграть один мяч: отличился форвард Владислав Шитов. Но уже спустя три минуты защитник Максим Осипенко забил третий мяч «Ростова» в ворота «Крыльев». Ему ассистировал Николай Комличенко.
«Ростов» поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков. Московский «Спартак», у которого на два балла меньше, сегодня, 12 ноября, сыграет с «Локомотивом». «Крылья Советов» располагаются на 11-й строчке с 20 очками.
- 12 ноября 2022
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