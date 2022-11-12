Ловрен рассказал, как гендиректор «Зенита» Медведев объяснил ситуацию с Чистяковым

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как генеральный директор клуба Александр Медведев объяснил футболистам ситуацию с Дмитрием Чистяковым, которого руководство обвинило в намеренности допущенных ошибок в проигранном матче с «Ахматом».

«Медведев говорил с командой: сказал, что это недопонимание. На этом всё. Надеюсь, такая ситуация, как была с Чистяковым, больше никогда не повторится», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась поражением сине-бело-голубых со счётом 1:2, а ошибка Чистякова привела ко второму пропущенному мячу. После этого Дмитрия исключили из основного состава команды, однако одноклубники публично поддержали защитника.

Дмитрий Чистяков: конфликт с «Зенитом» исчерпан: