Ловрен рассказал, как гендиректор «Зенита» Медведев объяснил ситуацию с Чистяковым

Центральный защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен рассказал, как генеральный директор клуба Александр Медведев объяснил футболистам ситуацию с Дмитрием Чистяковым, которого руководство обвинило в намеренности допущенных ошибок в проигранном матче с «Ахматом».
«Медведев говорил с командой: сказал, что это недопонимание. На этом всё. Надеюсь, такая ситуация, как была с Чистяковым, больше никогда не повторится», — передаёт слова Ловрена корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Встреча «Зенита» с «Ахматом» завершилась поражением сине-бело-голубых со счётом 1:2, а ошибка Чистякова привела ко второму пропущенному мячу. После этого Дмитрия исключили из основного состава команды, однако одноклубники публично поддержали защитника.
Дмитрий Чистяков: конфликт с «Зенитом» исчерпан:
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