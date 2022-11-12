Эндрю Робертсон догнал Лейтона Бэйнса по числу голевых передач среди защитников в АПЛ

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон в матче с «Саутгемптоном» (3:1) стал автором двух результативных передач. Таким образом, шотландец догнал бывшего защитника «Эвертона» Лейтона Бэйнса и делит с ним первое место по числу голевых передач (по 53) среди защитников за всю историю АПЛ, сообщает портал Opta.



На шестой минуте Робертсон ассистировал Роберто Фирмино, который открыл счёт в матче, а на 42-й отдал голевую передачу на Дарвина Нуньеса, который оформил дубль и установил окончательный счёт встречи – 3:1.

Эндрю Робертсон выступает за красных с 2017 года. Он провёл за команду 161 матч и забил семь голов. Защитник также выступал за «Халл Сити» и шотландские «Куинз Парк» и «Данди Юнайтед».

Новость по теме Робертсон: Алисон — лучший вратарь в мире

Роя Кина освистали в матче легенд на «Энфилде»: