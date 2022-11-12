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«Реакция настоящего мужчины». Тикнизян объяснил, почему оскорбил болельщика «Локомотива»

«Реакция настоящего мужчины». Тикнизян объяснил, почему оскорбил болельщика «Локомотива»
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Полузащитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян рассказал подробности перепалки с болельщиком железнодорожников после проигранного матча с «Динамо» (1:3).

«Конкретно этому болельщику сейчас ничего бы не сказал. Я извинился перед теми людьми, кто ждал автографы, фотографии и футболки. Я поступил неправильно, не как профессионал. Но за каждым профессионалом стоит обычный человек. Когда человека оскорбляют — каким бы я ни был терпеливым — к сожалению, у меня идёт определённая реакция. Вы можете критиковать меня за игру, кидать в меня помидоры, но оскорблять меня и моих близких не позволю никому. Думаю, это обычная реакция настоящего мужчины. Слава богу, есть люди, которые меня в этой ситуации поддержали: были свидетелями того, с чего это всё началось.

Я каждый раз выхожу к болельщикам, когда есть настроение — хочу их благодарить за поддержку, которую они нам оказывают во время каждого матча. Даже сейчас после общения с журналистами пойду к людям, чтобы сфотографироваться, чтобы у них после этого матча осталась хотя бы небольшая улыбка на лице», — передаёт слова Тикнизяна корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

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