Балахнин считает, что у «Ростова» не получится навязать борьбу «Зениту»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, как сейчас выглядит команда Валерия Карпина, выигравшая три матча подряд и занимающая в турнирной таблице РПЛ третье место.



«Я не удивлен, что «Ростов» занимает такое высокое место в чемпионате. Они к этому шли весь чемпионат. У жёлто-синих в каких-то моментах получались матчи, в некоторых – нет, зато команда стабильно набирала очки. Это важно. Сейчас «Ростов» выглядит как очень организованная команда.



Конечно, нужно усиление. Если клуб хочет бороться за высокие места, то нужны новые игроки. Сможет ли «Ростов» навязать борьбу «Зениту» в оставшихся матчах? Нет. На данный момент в нашем чемпионате мало команд, которые могут конкурировать с «Зенитом», – приводит слова Балахнина «РБ «Спорт».



После поражения от «Урала» и ничьей с «Факелом» в октябре «Ростов» последовательно одержал три победы в РПЛ – над «Ахматом» (2:1), московским «Динамо» (2:1) и «Крыльями Советов» (3:1). Подопечные Карпина на одно очко отстают от «Спартака» и на семь – от «Зенита».