Комличенко отреагировал на информацию о том, что побил рекорд по заработанным пенальти

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко в матче 17-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» заработал шестой пенальти в сезоне. После игры форварду сказали о том, что это рекорд, и этого не удавалось сделать никому минимум с 2008 года, когда начала собираться такая статистика, и спросили, знает ли сам Комличенко об этом.



«Я таких подсчётов не вёл, но вы сказали – окей. Я не стремился побить этот рекорд, но приятно. Отрабатывал ли специально? Я не представляю, как это можно отрабатывать.



«Ростов» достаточно легко забил все три гола? Нам тоже так показалось. Не прямо легко, но уверенность сегодня была приличная. Разные бывают игры. Бывает, что сами себе придумываем и усложняем, а бывает, контролируем игры. Стараемся выжимать максимум без моментов. Лучше пять ударов и два-три гола, которых достаточно для победы, чем 20 ударов и один гол», – приводит слова Комличенко Metaratings.



12 ноября «Ростов» победил в Самаре «Крылья Советов» со счётом 3:1. Команда вела с 29-й минуты после гола Данила Глебова. На 38-й минуте Комличенко заработал пенальти, который реализовал Дмитрий Полоз. Во втором тайме Владислав Шитов отыграл один мяч, но тут же Максим Осипенко с паса Комличенко забил третий гол «Ростова».