Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — ЦСКА. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Глебов после победы над «Крыльями» назвал «Ростов» рабоче-крестьянской командой

Глебов после победы над «Крыльями» назвал «Ростов» рабоче-крестьянской командой
Комментарии

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Подходы были, но считаю игру плюс-минус равной. Удача чуть улыбнулась нам. «Крылья» минуты с 65-й нас чуть поддавили, освежив игру после замен. Хорошая игра для обеих команд. Была ли уверенность что победим, когда вели 2:1? Уверенности не было. Опасения были, потому что минут 5–10 мы провалили. Когда очень много теряешь мяч, тяжело становится и физически, и психологически.

Удивился ли, что забил таким ударом? Нет, понимал, что на таком поле мяч быстрее катится, что удар может подскочить и проскользнуть в рамку. Так и получилось. «Крылья» тоже били, но не попали.

Мы рабоче-крестьянская команда, которая может выигрывать матчи только при 100-процентной дисциплине и выполнении задач, только когда мы все бьёмся друг за друга», — приводит слова Глебова Metaratings.

Напомним, «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера, «Зенита», на семь очков.

«Крылья Советов» – «Ростов». Валерий Карпин успеет везде «Крылья Советов» – «Ростов». Валерий Карпин успеет везде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022