Глебов после победы над «Крыльями» назвал «Ростов» рабоче-крестьянской командой

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1) в матче 17-го тура РПЛ.

«Подходы были, но считаю игру плюс-минус равной. Удача чуть улыбнулась нам. «Крылья» минуты с 65-й нас чуть поддавили, освежив игру после замен. Хорошая игра для обеих команд. Была ли уверенность что победим, когда вели 2:1? Уверенности не было. Опасения были, потому что минут 5–10 мы провалили. Когда очень много теряешь мяч, тяжело становится и физически, и психологически.

Удивился ли, что забил таким ударом? Нет, понимал, что на таком поле мяч быстрее катится, что удар может подскочить и проскользнуть в рамку. Так и получилось. «Крылья» тоже били, но не попали.

Мы рабоче-крестьянская команда, которая может выигрывать матчи только при 100-процентной дисциплине и выполнении задач, только когда мы все бьёмся друг за друга», — приводит слова Глебова Metaratings.

Напомним, «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера, «Зенита», на семь очков.