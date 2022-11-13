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Миладинович покинул поле на носилках в матче «Химки» — «Сочи»

Миладинович покинул поле на носилках в матче «Химки» — «Сочи»
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В эти минуты проходит матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и «Сочи». Команды играют на стадионе «Арена Химки» в Москве. Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 23-й минуте нападающий хозяев Александр Руденко сфолил на защитнике «Сочи» Иване Миладиновиче. Игрок гостей неудачно приземлился, понадобилась помощь врачей. Руденко получил жёлтую карточку. Сербского защитника унесли на носилках. Его заменил Кирилл Кравцов. На момент написания новости счёт не открыт — 0:0.

Перед матчем «Химки» занимали 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 12 очков. «Сочи» (22) располагался на девятой строчке.

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