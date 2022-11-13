«Астон Вилла» одержала волевую победу в матче с «Брайтоном»
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В матче 16-го тура английской Премьер-лиги встречались «Брайтон» и «Астон Вилла». Команды играли на стадионе «Фалмер — Зе Амекс» в Брайтоне. «Астон Вилла» выиграла со счётом 2:1. Встречу обслуживал главный судья Крис Кавана.
Счёт в матче уже на первой минуте открыл аргентинский полузащитник «Брайтона» Алексис Мак Аллистер. На 20-й минуте форвард гостей Дэнни Ингс с пенальти сравнял счёт, а на 54-й минуте он сделал дубль, установив окончательный результат — 2:1.
Благодаря победе «Астон Вилла» поднялась на 12-е место турнирной таблицы английской Премьер-лиги сезона-2022/2023. У команды Унаи Эмери теперь 18 набранных очков после 15 матчей. «Брайтон» находится на седьмой строчке, заработав 21 очко.
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- 13 ноября 2022
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