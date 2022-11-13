Сергей Терехов: Гаранина не было на тренировке «Сочи». Но на обеде он точно был
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Защитник «Сочи» Сергей Терехов рассказал, когда в последний раз видел старшего тренера команды Вадима Гаранина, который, по слухам, может возглавить «Пари НН» после ухода оттуда Михаила Галактионова в «Локомотив».
«Вчера последний раз видел Гаранина. У нас был обед. Он там был? А почему не должен быть, если он сотрудник клуба? Другие говорят, что не видели его? У них и спрашивайте. Я пришёл — он кушал. Это было в Сочи. На тренировке его не было. Но на обеде точно был.
Видел ли его где-то за пределами футбольного поля? Говорю же — на обеде перед вылетом. Вся команда видела. Был ли Гаранин на завтраке? У нас нет завтраков. Мы завтракаем самостоятельно. Ужинов у нас тоже нет», — передаёт слова Терехова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
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