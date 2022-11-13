Мелкадзе: можно ли сравнить меня с Игуаином? Если только из-за лысины
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос, можно ли его сравнивать с бывшим аргентинским форвардом Гонсало Игуаином.
«Можно ли сравнить меня с Игуаином в лучшие годы? Если только из-за лысины. Не знаю… Это уже ваше дело — сравнивать или нет. Что нужно сделать, чтобы достичь такого уровня? Работать 24 на 7», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Мелкадзе стал автором гола в ворота подмосковных «Химок» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, а встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сочи». Благодаря этой победе южане набрали 25 очков и закрепились на девятой строчке российского чемпионата. Следующий матч команда проведёт в рамках Фонбет Кубка России с ЦСКА.
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