Мелкадзе: может, Сычевой забил бы меньше, если бы его удалили во время предложения на поле

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе высказался о забитых мячах форварда «Оренбурга» Владимира Сычевого. Сегодня, 13 ноября, Сычевой сделал хет-трик в матче с «Краснодаром» (5:1).



«Вызывает ли зависть ситуация с Сычевым из-за того, что он много забивает, пришёл из Первой лиги? Зависть точно не вызывает. Если бы его удаляли, когда он делал предложение, может быть, он забил бы меньше. В этом причина? Нет, но это тоже факт», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее Сычевой не получил вторую жёлтую карточку за предложение своей девушке после забитого гола в матче 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (4:1).

Мелкадзе стал автором гола в ворота подмосковных «Химок» (2:0) в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги.