Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе заявил, что решился бы сделать предложение девушке во время матча. Ранее подобным отметился форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой.
«Решился бы я сделать предложение во время матча? Да, конечно. Но если бы была жёлтая, то точно не решился бы», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
Напомним, Владимир Сычевой не получил вторую жёлтую карточку после предложения своей девушке. Он сделал это во время матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (4:1) после забитого гола, когда ранее уже был предупреждён.
Мелкадзе стал автором гола в ворота подмосковных «Химок» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, а встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сочи». Благодаря этой победе южане набрали 25 очков и закрепились на девятой строчке российского чемпионата.
- 13 ноября 2022
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