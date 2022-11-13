Георгий Мелкадзе заявил, что решился бы сделать предложение девушке во время матча

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе заявил, что решился бы сделать предложение девушке во время матча. Ранее подобным отметился форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой.



«Решился бы я сделать предложение во время матча? Да, конечно. Но если бы была жёлтая, то точно не решился бы», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, Владимир Сычевой не получил вторую жёлтую карточку после предложения своей девушке. Он сделал это во время матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (4:1) после забитого гола, когда ранее уже был предупреждён.

Мелкадзе стал автором гола в ворота подмосковных «Химок» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, а встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сочи». Благодаря этой победе южане набрали 25 очков и закрепились на девятой строчке российского чемпионата.