Георгий Мелкадзе назвал Кристиана Нобоа лучшим футболистом РПЛ

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе назвал своего одноклубника Кристиана Нобоа лучшим игроком Российской Премьер-Лиги.

«Когда Нобоа нет, считай, что половины созидания нет — вся игра через него построена. Считаю его на данный момент лучшим игроком Премьер-Лиги», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Мелкадзе стал автором гола в ворота подмосковных «Химок» в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги, а встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу «Сочи». Благодаря этой победе южане набрали 25 очков и закрепились на девятой строчке российского чемпионата. Следующий матч команда проведёт в рамках 5-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, где встретится с московским ЦСКА.