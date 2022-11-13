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Видеообзор победы «Динамо» в московском дерби с ЦСКА

Видеообзор победы «Динамо» в московском дерби с ЦСКА
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В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало ЦСКА. Команды встречались на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

Хозяева вышли вперёд на 40-й минуте встречи благодаря голу Дмитрия Скопинцева, точный пас ему отдал Даниил Фомин. На 63-й минуте «Динамо» забило ещё один — гол на счету Муми Нгамалё. Через две минуты армейцы сумели сократить отставание в счёте, когда Иван Обляков реализовал свой голевой момент. На 79-й минуте Иван Обляков получил вторую жёлтую карточку в матче и оставил гостей в меньшинстве. Чуть позже полузащитник «Динамо» Даниил Фомин не реализовал 11-метровый удар. На 82-й минуте составы уравнялись, когда второй «горчичник» получил Ярослав Гладышев. Матч закончился победой «Динамо» со счётом 2:1.

Благодаря победе хозяева набрали 29 очков и поднялись на четвёртое место турнирной таблицы. ЦСКА опустился на пятую строчку.

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