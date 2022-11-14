Лапорта: в рамках Суперлиги «Барселона» получала бы ежегодно по € 300 млн

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился мнением о проекте Суперлиги, а также рассказал, сколько каталонский клуб зарабатывал бы каждый сезон в рамках этого турнира.

«Суперлига — отличная возможность, но победить можно только диалогом. Суперлига стремится улучшить футбол, она борется за его устойчивость, чтобы клубы выходили из разорения, чтобы они могли быть всё более и более конкурентоспособными, иметь больше ресурсов. Суперлига представляет собой значительно улучшенную версию Лиги чемпионов, которая основана на меритократии, то есть она будет открытой, без клубной дискриминации, но с гарантиями и правилами, которые позволят клубам иметь больше ресурсов. В прошлый вторник генеральный директор Суперлиги Бернд Райхарт встретился с президентом УЕФА Александером Чефериным, что является важным шагом вперёд.

С самого начала для клубов-основателей предусмотрен первоначальный бонус в размере € 1 млрд, а за сезон мы могли бы получать около € 300 млн ежегодно на этом соревновании. Кроме того, явным достоинством Суперлиги является то, что у клубов будет полное управление. УЕФА, очевидно, будет находиться во главе, но клубы будут играть решающую роль», — приводит слова Лапорты издание Sport.es.

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