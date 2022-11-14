«Ювентус» хочет продлить контракт с Рабьо. Адриен получает € 7 млн и хочет повышения

Полузащитник «Ювентуса» Адриен Рабьо, чей контракт с туринской командой истекает в конце сезона, может получить новое соглашение. Итальянский клуб заинтересован в подобной опции, однако проблемой может стать зарплата французского футболиста. 27-летний Рабьо получает € 7 млн в год и хочет повышения оклада. Об этом сообщает Tuttosport.
Ранее сообщалось, что трансфер Рабьо в «Манчестер Юнайтед» прошедшим летом сорвался из-за высоких требований футболиста. Была информация, что Адриен может вернуться в «ПСЖ», где выступал с 2010 по 2019 год. В нынешнем сезоне Рабьо в 16 матчах во всех турнирах забил пять голов и отдал две результативные передачи.
Напомним, Рабьо попал в заявку сборной Франции на чемпионат мира в Катаре.
У каких футболистов самые огромные отступные? Видеоролик:
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