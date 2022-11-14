Обляков считает, что его незаслуженно удалили в матче с «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что его незаслуженно удалили в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2). Напомним, Обляков сфолил в своей штрафной площади на нападающем бело-голубых Константине Тюкавине, за что получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.
«Была ли красная карточка заслуженной? Нет», — приводит слова Облякова Sport24.
Напомним, 13 ноября состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором «Динамо» принимало ЦСКА. Команды встречались на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
Благодаря этой победе бело-голубые набрали 29 очков и поднялись на четвёртое место турнирной таблицы, отодвинув ЦСКА на пятую строчку.
- 14 ноября 2022
-
10:20
-
10:14
-
10:13
-
10:11
-
10:07
-
10:01
-
10:00
-
09:59
-
09:58
-
09:54
-
09:52
-
09:47
-
09:37
-
09:30
-
09:22
-
09:15
-
09:14
-
09:00
-
09:00
-
08:54
-
08:48
-
08:45
-
08:40
-
08:30
-
08:30
-
08:26
-
08:24
-
08:15
-
08:00
-
06:49
-
06:20
-
06:07
-
05:35
-
05:15
-
04:39