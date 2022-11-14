Обляков считает, что его незаслуженно удалили в матче с «Динамо»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что его незаслуженно удалили в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:2). Напомним, Обляков сфолил в своей штрафной площади на нападающем бело-голубых Константине Тюкавине, за что получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

«Была ли красная карточка заслуженной? Нет», — приводит слова Облякова Sport24.

Напомним, 13 ноября состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023, в котором «Динамо» принимало ЦСКА. Команды встречались на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Игра завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Благодаря этой победе бело-голубые набрали 29 очков и поднялись на четвёртое место турнирной таблицы, отодвинув ЦСКА на пятую строчку.