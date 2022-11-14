Два клуба АПЛ сделают предложение о покупке полузащитника «Барселоны»

«Астон Вилла» и «Фулхэм» заинтересованы в подписании полузащитника «Барселоны» Франка Кессье. Ивуариец перешёл в команду на правах свободного агента летом 2022 года, но сине-гранатовые могут быть открыты к продаже футболиста из-за финансовых проблем. Об этом сообщает Sport.es.
По сведениям источника, «Астон Вилла» готова предложить за Кессье € 14 млн, «Фулхэм» готов заплатить € 22 млн.
25-летний Кессье стал футболистом «Барселоны» в летнее трансферное окно, подписав с командой контракт на правах свободного агента. Ранее он выступал за «Милан», в составе которого стал чемпионом Италии в прошлом сезоне.
Видеообзор. «Осасуна» — Барселона». Испанская Примера 2022/2023. 14-й тур:
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