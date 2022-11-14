Карпин: неизвестно, сколько России ждать возвращения в Европу. Поэтому давайте в Азию
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил о готовности перехода в азиатскую футбольную конфедерацию.
«План сборной — отбор на чемпионат мира через Азию? Мы не говорили об этом с Дюковым. Мы играем в Азии, потому что они с нами играют.
Согласился бы на переход в Азию? А другой вариант какой? Неизвестно, сколько нам ждать возвращения в Европу, поэтому давайте в Азию», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Из-за этого наша национальная команда потеряла шанс побороться за выход на ЧМ-2022 и не попала на жеребьёвку Евро-2024, а значит, пропустит континентальное первенство.
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