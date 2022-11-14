Василий Уткин: Роналду всегда был таким. Великий игрок не обязательно огромная личность

Известный российский спортивный журналист и комментатор Василий Уткин поделился мнением о скандальном интервью нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, в котором португалец критикует своего главного тренера Эрика тен Хага, а также внутреннюю организацию клуба, которая, по его словам, не менялась с 2009 года, когда игрок перешёл в «Реал».

«Неужели вы думаете, что это нечто новое? В новой ситуации? Помилуйте. Он всегда таким был. В этом-то и суть. Готовы ли вы принять это?

Да, он гений мотивации. Цена этому — ну вот, он абсолютный психопат. По мне, так ничего страшного. Он показал столько красивого, он вдохновил столько миллионов народу, что это перекрывает остальное. Криштиану – один из немногих людей, у которых легко отделить личность (возможно, и я так думаю, — мелкую, закомплексованную) от того, что он произвёл. А это глобально. Ну да, вот он такой. Это перечёркивает примеры, которые он показал? Да нисколько.

Вот Гарринча, например, был алкоголиком. И Джордж Бест. А Марадона — наркоман. Всё это потому, что любая игра, а футбол же игра, – это искушение, азарт, обман. Великий игрок не обязательно огромная личность. Вот Криштиану… Ну, допустим, мудак. Но мудакам играть в футбол не запрещали. Он великий игрок», — написал Уткин на своей странице в телеграм-канале.

Криштиану Роналду спорит с Эриком тен Хагом во время матча «МЮ»