Женская сборная России обыграла Сербию в товарищеской встрече

Сегодня, 14 ноября, состоялся контрольный матч женской сборной России по футболу с национальной командой Сербии. Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу россиянок, а единственный гол во встрече забила полузащитница Алсу Абдуллина, выступающая за лондонский «Челси». Встреча проводилась за закрытыми дверьми.

В данный момент сборная проводит учебно-тренировочный сбор в Сербии. Ранее футболистки российской команды уже проводили матч с хозяйками, в котором проиграли со счётом 0:1. Ответный матч с сербками был последним из запланированных в рамках ноябрьских сборов.

Главным тренером российской сборной является Юрий Красножан, ранее тренировавший «Локомотив», «Анжи» и «Терек». Специалист возглавляет команду с 2022 года, сменив на этом посту Елену Фомину.

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