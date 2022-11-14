Экс-директор «Ромы» Сабатини: Моуринью — опиум для масс

Бывший спортивный директор «Ромы» Вальтер Сабатини поделился мнением о наставнике «волков» Жозе Моуринью, а также прокомментировал резкую критику португальским специалистом игрока римлян Рика Карсдорпа, который допустил ошибку в матче с «Сассуоло» (1:1). После этого футболист начал искать себе новый клуб в Нидерландах.
«Он регулярно даёт свои концерты, и всё это для журналистов. Когда он только приехал в «Рому», я сказал, что он опиум для бедных, и я оказался прав. Я восхищался им за то, чего он добился в «Порту», но в остальном его послужной список оставляет меня равнодушным.
Критиковать игроков — это нормально, но когда вы выставляете такого игрока, как Карсдорп, в качестве объекта насмешек, вы лишаете его возможности спокойно работать. Этот парень, вероятно, никогда больше не сможет жить нормальной жизнью в Риме. Грустно, что он почувствовал необходимость бежать в Голландию, с этой ситуацией можно было разобраться совершенно иначе», — приводит слова Сабатини Football Italia.
Фанаты «Ромы» приветствуют Жозе Моуринью в Риме
- 14 ноября 2022
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