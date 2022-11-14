Валерий Карпин: может, играл бы в «Барселоне», если бы в детстве не трескал сахар

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин после просмотра документального фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» высказался о вреде сахара.

«Я любил сахар трескать, по рассказам мамы? Ну если бы не трескал, может, играл бы не в «Сельте», а в «Барселоне». Сейчас запрещать сахар точно нужно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, фильм будет доступен эксклюзивно в Okko с 17 ноября.

Валерий Карпин играл за ЦСКА, «Факел», «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». После начала тренерской деятельности специалист работал в «Спартаке», «Мальорке», армавирском «Торпедо».

Сборная России в ближайшем матче сыграет с командой Таджикистана 17 ноября.