Валерий Карпин: может, играл бы в «Барселоне», если бы в детстве не трескал сахар
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Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин после просмотра документального фильма «Карпин Валера. Любовь, надежда и вера!» высказался о вреде сахара.
«Я любил сахар трескать, по рассказам мамы? Ну если бы не трескал, может, играл бы не в «Сельте», а в «Барселоне». Сейчас запрещать сахар точно нужно», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Напомним, фильм будет доступен эксклюзивно в Okko с 17 ноября.
Валерий Карпин играл за ЦСКА, «Факел», «Спартак», «Реал Сосьедад», «Валенсию» и «Сельту». После начала тренерской деятельности специалист работал в «Спартаке», «Мальорке», армавирском «Торпедо».
Сборная России в ближайшем матче сыграет с командой Таджикистана 17 ноября.
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