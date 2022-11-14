Арбитр Федотов: если УЕФА возьмёт Любимова судить, то Европу ждёт армагеддон

Российский арбитр Игорь Федотов оценил работу рефери Артёма Любимова в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» — «Ростов» (1:3).

«Снова «взорвался» Любимов. Плохо, что наших арбитров отстранили от Европы, но хорошо, что УЕФА не видит такого судейства. Всем должно быть стыдно, потому что работа Любимова — дичь. Если УЕФА ничего не заметит и возьмёт его судить, то Европу ждёт армагеддон.



На 34-й минуте Любимов пропустил фол. Было додавливание в ногу игроку «Крыльев», после чего мяч дошёл до Комличенко и тот упал в штрафной. А Любимов вообще дал свисток, что Комличенко нарушил правила. Как арбитр из списка ФИФА может не разобраться в такой ситуации? Любой молодой судья понял бы, что случилось. Сиденков на VAR позвал Любимова к монитору на предмет 11-метрового, но не показал предыдущий эпизод, хотя был обязан это сделать. В итоге Любимов назначил пенальти — это «привоз» со стороны VAR.



На 45+3-й минуте Любимов выдумал 11-метровый в ворота «Ростова». Щетинин сыграл в мяч, но судья бежал по оси и, конечно же, ничего не видел. При этом мяч отскочил к игроку «Крыльев», который потенциально мог забить гол. Но Любимов свистнул моментально, как будто ждал этого момента. Включился VAR, пенальти отменили и назначили спорный мяч в пользу «Ростова». Почему нельзя было дать продолжить атаку? Любимов не разобрался в простом эпизоде», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.