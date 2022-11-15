Первый тренер Хайкина заявил, что у футболиста есть все перспективы заиграть в АПЛ

Дмитрий Гуленков, первый тренер российского вратаря «Будё-Глимт» Никиты Хайкина, считает, что футболист способен заиграть в АПЛ. Ранее СМИ сообщали, что в переходе 27-летнего игрока заинтересован рулевой «Эвертона» Фрэнк Лэмпард.
«За три года в Норвегии Никита достаточно вырос по уровню. Играть в Англии? Слухи всегда есть слухи. У него есть хороший шанс сыграть в «Эвертоне». Никита не первый сезон показывает себя с неплохой стороны. Конечно, есть все перспективы заиграть в Англии. Все возможно!» — цитирует Гуленкова Sport24.
Контракт российского голкипера с норвежским «Будё-Глимт» рассчитан до 31 декабря 2022 года. Футболист точно покинет команду по окончанию срока соглашения. В этом сезоне Хайкин принял участие в 43 встречах во всех соревнованиях, в которых пропустил 54 мяча, а в 14 матчах сумел сохранить ворота в неприкосновенности.
Болельщики «Будё-Глимт» попрощались с Хайкиным. Видеоролик:
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