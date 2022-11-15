Глава медийной команды, которой помогает «Спартак», рассказал о планах выступать в МФЛ

Создатель клуба «Народная команда» рассказал, что команда намерена выступить в третьем сезоне Медиалиги.

«Мы тренируемся с июля. Не смогли попасть во второй сезон Медиалиги – и слава богу. Мы получили время на наработку состава, тренировки. В следующем сезоне мы уже будем готовы. Мы общались с Колей Осиповым (глава Медиалиги. — Прим. «Чемпионата») он нас ждёт в третьем сезоне. Он кайфует от того, что мы сделали, поэтому мы постоянно на связи.

Коля понимает, что мы можем дать Медиалиге больше, чем все остальные. Мы сможем дать турниру взрослых и настоящих фанатов. Думаю, скоро мы примем решение ― пойдём ли мы в Медиалигу», — сказал создатель команды Сергей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Полное интервью с создателем «Народной команды» читайте на «Чемпионате»: