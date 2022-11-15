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Глава «Народной команды» объяснил, как «Спартак» помогает клубу

Глава «Народной команды» объяснил, как «Спартак» помогает клубу
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Создатель «Народной команды» рассказал о помощи со стороны московского «Спартака».

«Поддержка от «Спартака» у нас есть, история работает. Никто ничего не прогуливает, мы играем за ромб — у всех идеология спартаковца. После некоторых тренировок мы встретились с гендиректором «Спартака» Мележиковым. Клуб помогает нам с тренировочными полями, экипировкой, мячами, манишками, фишками.

С информационной точки зрения нам помогает Дима Зеленов (глава пресс-службы «Спартака». — Прим. «Чемпионата»). Посмотрим, к чему это всё приведёт», — сказал создатель команды Сергей (он попросил не раскрывать свою фамилию) в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Медийной футбольной лиги может сыграть команда, полностью ассоциированная с московским «Спартаком».

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