Глава «Народной команды»: хотим финансово помогать ветеранам «Спартака»

Создатель «Народной команды», которая должна выступить в третьем сезоне Медиалиги, рассказал, что клуб намерен помогать ветеранам московского «Спартака».
«Есть формальная договорённость о встрече с Олегом Ивановичем Романцевым. У нас есть идея сделать вертикаль от «Народной команды» до ветеранов «Спартака»: хотим финансово помогать им, когда к нам придут спонсоры. Хотелось бы, чтобы ветераны тоже присутствовали на наших матчах», — сказал создатель команды Сергей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Медийной футбольной лиги может сыграть команда, полностью ассоциированная с московским «Спартаком». Команда должна принять участие в третьем сезоне Медиалиги, и за клуб будут выступать бывшие футболисты «Спартака», воспитанники, болельщики и те, кто имеют отношение к московской команде.
Полное интервью с создателем «Народной команды» читайте на «Чемпионате»:
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