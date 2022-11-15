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Глава «Народной команды»: хотим финансово помогать ветеранам «Спартака»

Глава «Народной команды»: хотим финансово помогать ветеранам «Спартака»
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Создатель «Народной команды», которая должна выступить в третьем сезоне Медиалиги, рассказал, что клуб намерен помогать ветеранам московского «Спартака».

«Есть формальная договорённость о встрече с Олегом Ивановичем Романцевым. У нас есть идея сделать вертикаль от «Народной команды» до ветеранов «Спартака»: хотим финансово помогать им, когда к нам придут спонсоры. Хотелось бы, чтобы ветераны тоже присутствовали на наших матчах», — сказал создатель команды Сергей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что в следующем сезоне Медийной футбольной лиги может сыграть команда, полностью ассоциированная с московским «Спартаком». Команда должна принять участие в третьем сезоне Медиалиги, и за клуб будут выступать бывшие футболисты «Спартака», воспитанники, болельщики и те, кто имеют отношение к московской команде.

Полное интервью с создателем «Народной команды» читайте на «Чемпионате»:

«Мы договорились о поддержке». У «Спартака» появится своя команда в Медиалиге? «Мы договорились о поддержке». У «Спартака» появится своя команда в Медиалиге?
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